Темпы развития регионы бьют все рекорды. А все благодаря грамотному подходу.

Сейчас Дагестан и другие республики Северного Кавказа, в основном мусульманские, переживают особый этап — открытия заново для большой России. Северный Кавказ по темпам роста — туристическое направление № 1. Большинству хватает мудрости уважать ценности и мировоззрение местных народов.

«Мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма, и это дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей и в этой связи целых регионов», — комментировал президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошла поездка президента Путина в Дагестан.