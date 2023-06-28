Российский лидер прибыл в Дагестан для переговоров по вопросам развития туризма.

Жители Дербента радостно и эмоционально приняли президента РФ Владимира Путина, прибывшего в Дагестан для совещания по вопросам развития туризма. Президент вышел поприветствовать местное население у мультимедийного фонтана, который был открыт в парке имени Низами Гянджеви.

Люди встречали его аплодисментами и восторженными возгласами. Представители дербентской молодежи были особенно активны. Каждый хотел подойти ближе и поговорить с лидером государства, сделать фото или видео с ним. В результате Путин оказался буквально окружен бойкими молодыми людьми.

Фонтан в парке Низами Гянджеви оборудован площадкой для запуска фейерверков, двумя видеопроекторами и мощной акустической системой, на нем установлены 1300 световых прожекторов. Фонтанный комплекс также включает в себя интерактивный музей, в котором регулярно проводятся экскурсии.

Вся техника управляется специальной программой, позволяющей создавать разнообразные видеоролики и проецировать их на струи воды. Особенно впечатляющей жители города признали уникальную визуальную опцию «огонь на воде».

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил об отсутствии сомнений в поддержке народа в связи с событиями 24 июня.