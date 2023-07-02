Раньше спланируешь, меньше потратишь: как бюджетно отдохнуть летом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 978 0

Финансовый консультант Волкова: Бюджетный отдых необходимо планировать за три-шесть месяцев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oscar Williams; 5-tv.ru

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Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала о простых правилах, благодаря которым можно хорошо сэкономить и не испортить удовольствие от отпуска.

Конечно, мало кто отказался бы от отдыха у моря или океана. Однако не все могут позволить себе купить путевку в дальнюю теплую страну. К счастью, некоторые способы осуществления этого желания все же есть. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru финансовый консультант Татьяна Волкова поделилась советами, как бюджетно отдохнуть.

В первую очередь, хорошо сэкономить на поездке можно лишь начав подготовку к ней заранее. По мнению эксперта, о летнем отдыхе надо начать задумываться за три-шесть месяцев до него. Далее важно спланировать все составляющие расходов: проживание, питание, развлечение, дорога.

«Услуга раннего бронирования, подписки на сайты авиакомпаний для того, чтобы на основании акций купить билеты. Вы можете сэкономить 30 и даже 50% от стоимости билета, которая будет на момент вашего путешествия», — пояснила Волкова.

Следом стоит рассчитать сколько денег вы готовы отложить на питание. Стоит внимательно изучить цены на развлечения, информацию о маршрутах, гидах, чтобы не попасть впросак в том регионе, в который вы направляетесь.

«Конечно же, необходимо уметь сравнивать, сколько стоит тур, путешествие, развлечения на разных сайтах, ресурсах, туристических компаний. И стоит изучить все способы грамотной экономии. Например, платить картой, чтобы возвращать кешбэк, копить мили, изучить способы, как можно минимизировать затраты по аренде жилья», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о четырех главных правилах питания летом.

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