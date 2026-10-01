Убирал лестницу, а она тонула: россиянка пожаловалась на персонал отеля в Египте
Девушка чудом выжила и сама добралась до берега.
Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru
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Россиянка едва не утонула в море во время отдыха в Шарм-эш-Шейхе
Россиянка пожаловалась на сотрудников отеля в египетском Шарм-эш-Шейхе после того, как едва не утонула в море. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По словам туристки, которую зовут Александра, ее начало уносить сильным течением от берега. Девушка пыталась сопротивляться, однако у нее стали неметь руки и ноги. В итоге Александре удалось самостоятельно добраться до берега.
Там ее встретили спасатель и менеджер отеля. Как утверждает россиянка, вместо помощи они стали на нее кричать.
Кроме того, туристка заявила, что сотрудник видел, как она пыталась забраться на лестницу, но начал ее убирать и продолжил наблюдать за происходящим.
После произошедшего россиянка заявила, что считает пребывание в этом отеле небезопасным, и призвала других туристов выбирать другие места для отдыха.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Египта официальную информацию о результатах расследования случаев отравления российских туристов в Шарм-эль-Шейхе.
Поводом для обращения стали сообщения о недомогании постояльцев отелей Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract. Туристы жаловались на диарею и слабость. Предварительно одной из возможных причин называли неотфильтрованную водопроводную воду.
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