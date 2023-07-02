В Волгоградской области 15-летний юноша на мотоцикле сбил двух подростков
Пострадавшие были экстренно доставлены в больницу.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
ДТП с участием пятнадцатилетнего юноши произошло в Октябрьском районе Волгоградской области. Несовершеннолетний сбил двух подростков. Об этом сообщает региональное МВД в Telegram-канале.
Предварительно, происшествие случилось в 21:48 на улице Центральной. Мотоциклист наехал на 13-летнюю девочку и 17-летнего юношу.
«В результате ДТП водитель и пешеходы доставлены в больницу», — пишет МВД.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что юный гонщик из Нидерландов Дилано ван’т Хофф разбился на мокром треке. Мужчина не справился с управлением и его развернуло на 90 градусов в самом начале трассы.
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