В Израиле заявили о планах закупить еще 25 самолетов F-35 у США

К чему приведет такая стратегия?

Власти Израиля хотят закупить у США дополнительное количество истребителей-невидимок F-35 и сформировать из них третью эскадрилью. Планируется набрать еще 25 самолетов, таким количеством они хотят увеличить общий парк до 75 штук, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу министерства обороны государства.

Как стало известно, сделка будет финансироваться за счет помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют израильской обороне. Самолеты будут произведены компанией Lockheed Marti.

Прежде сообщалось, что в ночь на 2 июля с территории Сирии по Израилю была выпущена зенитная ракета. Предположительно, она взорвалась в воздухе. Ее части упали в городе Рахат, при падении была повреждена крыша дома. Жертв нет.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, в тот период израильское государство получило независимость земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны страна оккупировала часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В одностороннем порядке в 1981 году израильский парламент утвердил суверенитет. Периодически стороны шли на попытки примирения, но все безуспешно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел телефонные разговоры с лидерами Абхазии и Палестины.