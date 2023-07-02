В Израиле заявили о планах закупить еще 25 самолетов F-35 у США

|
Полина Долгова
Полина Долгова 31 0

Reuters: власти Израиля намерены закупить у США еще 25 истребителей-невидимок F-35

В Израиле заявили о планах закупить еще 25 самолетов F-35 у США

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

Читайте нас в: Дзен Новости

К чему приведет такая стратегия?

Власти Израиля хотят закупить у США дополнительное количество истребителей-невидимок F-35 и сформировать из них третью эскадрилью. Планируется набрать еще 25 самолетов, таким количеством они хотят увеличить общий парк до 75 штук, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу министерства обороны государства.

Как стало известно, сделка будет финансироваться за счет помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют израильской обороне. Самолеты будут произведены компанией Lockheed Marti.

Прежде сообщалось, что в ночь на 2 июля с территории Сирии по Израилю была выпущена зенитная ракета. Предположительно, она взорвалась в воздухе. Ее части упали в городе Рахат, при падении была повреждена крыша дома. Жертв нет.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, в тот период израильское государство получило независимость земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны страна оккупировала часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В одностороннем порядке в 1981 году израильский парламент утвердил суверенитет. Периодически стороны шли на попытки примирения, но все безуспешно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел телефонные разговоры с лидерами Абхазии и Палестины.

+21° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
88.38
1.35 96.02
0.91
Без огня хворост не загорится: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

20:56
Без огня хворост не загорится: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июля
20:42
Враг обессилил: как российские бойцы атакуют ВСУ на купянском направлении
20:29
В Израиле заявили о планах закупить еще 25 самолетов F-35 у США
20:12
Запасаемся вентиляторами: синоптики пообещали жару в Москве на следующей неделе
19:56
Эксперты Минобороны прибыли на место ЧП под Краснодаром
19:41
Москвичи обсуждают «жесткий» дрифт на Патриарших прудах

Сейчас читают

Пропавшую под Оренбургом девочку нашли мертвой: странные детали трагедии
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля
Это повторяется: мама пропавшей под Оренбургом девочки раскрыла тайну найденных в лесу игрушек
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео