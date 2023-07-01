Путин провел телефонные разговоры с лидерами Абхазии и Палестины

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Путин провел телефонные разговоры с президентом Абхазии Бжанией и главой Палестины Махмудом Аббасом

Путин провел телефонные разговоры с лидерами Абхазии и Палестины

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

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Разговор двух лидеров состоялся по инициативе абхазской стороны.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой республики Абхазия Асланом Бжания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Уточняется, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе абхазской стороны.

«Стороны обсудили другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию планов по социально-экономическому развитию Абхазии», — говорится в сообщении.

Также известно, что Бжания выразил полную поддержку Путину за его меры во время мятежа.

В этот же день глава государства успел переговорить и с главой Палестины Махмудом Аббасом, который также выразил свою полную поддержку президента РФ в его действиях по поводу происшествия 24 июня.

Помимо этого, лидеры стран выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений, а Россия даже выразила принципиальную позицию в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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