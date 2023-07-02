Во Львове допустили срыв мобилизации в ВСУ

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 298 0

Во Львове мобилизация в ВСУ находится под угрозой срыва

Во Львове допустили срыв мобилизации в ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация

Лишь порядка 20% призываемых приходят в украинские военкоматы добровольно.

Около 20% от необходимого количества военнообязанных идут служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) добровольно, мобилизация может оказаться под серьезной угрозой. Об этом рассказал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в эфиру украинского телеканала.

По его словам, добровольно в военкомат приходят где-то около 20%, половина из которых — контрактники. Тищенко считает, что, если не будет розысков военнообязанных и их вызовов для уточнения данных, то мобилизация сорвется.

Прежде сообщалось, что на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что у Украины почти закончился мобилизационный резерв.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято после того, как к главе государства обратились главы регионов ЛНР и ДНР. Эти территории подвергались агрессии со стороны киевского режима. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии правительство Украины проигнорировало.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что авиация России нанесла удар по живой силе и технике ВСУ.

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