Авиация России нанесла удар по живой силе и технике ВСУ

На запорожском направлении потери украинской стороны за сутки составили до 150 человек.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Восток» нанесла удар по бойцам ВСУ и военной техники на запорожском направлении. Украинских террористов ликвидировали в районах населенных пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Уточняется, что удар был нанесен по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ. За сутки потери украинской стороны составили до 150 военнослужащих.
В ходе воздушной операции были ликвидированы: один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70.
Представитель МО добавил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.
Также в ДНР, Запорожской области и Луганской Народной республике (ЛНР) за последние сутки были подбиты 14 украинских беспилотников.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение принято после того, как к главе государства обратились регионы ЛНР и ДНР, подвергавшиеся агрессии со стороны киевского режима. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что российская ПВО сбила беспилотник под Белгородом.
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