Три знака зодиака, чья неделя после суперлуния в Козероге будет тяжелой

Следующая неделя с 3 по 9 июля будет полна тревог.

Суперлуние — астрологическое явление, при котором полнолуние или новолуние случается в то время, когда Луна находится в ближайшей точке к Земле. У этого события есть влияние на эмоциональную и энергетическую сферу человека. Издание Rsute.ru рассмотрело, как это явление может повлиять на три знака зодиака, и почему следующая неделя с 3 по 9 июля будет тяжелой.

Тяжелая неделя с 3 по 9 июля

Суперлуние в Козероге случится уже 3 июля, оно может принести трудности и повлиять на эмоции. Козерог — это знак земного элемента, известный своей практичностью, стремлением к достижению целей и ответственностью.

Во время космического явления, люди, чьи солнечные или лунные знаки находятся в Козероге, ощутят дополнительное напряжение и ношу от обязанностей.

Есть риск, что люди будут чувствовать себя перегруженными и даже подавленными. Кроме того, такое явление усилит сомнения и самокритику, что может сильно повлиять на самооценку и уверенность в собственных качествах. Рекомендуется более внимательно следить за своим эмоциональным состоянием.

На какие же знаки зодиака суперлуние окажет более сильное негативное воздействие?

Овен (21 марта — 19 апреля)

Во время суперлунии Овны почувствуют дополнительную напряженность и нерешительность. Это приведет к ссорам, как в личных отношениях, так и на работе. Яркие представители гороскопа ощутят раздражительность и неуверенность. Огненным личностям стоит вести себя более внимательно и заниматься самоуспокоением. Также важно избегать принятия важных решений в этот период, так как эмоции сейчас сильнее разума, а это чревато.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы известны своей устойчивостью, практичностью и чувственностью. Во время суперлуния представителей земли захватит необычная нестабильность и даже тревога. Они почувствуют себя измученными и подверженными эмоциональным колебаниям. Финансовые вопросы также могут вызвать беспокойство.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы обладают приземленностью, аналитическим складом ума и практичностью. Но во время суперлуния они также почувствуют беспокойство и тревогу. Земной знак может стать еще более подвержен перфекционизму. Есть риск, что это приведет к чрезмерному стрессу и нервному истощению.

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