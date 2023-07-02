Горькая правда: ТОП-7 признаков, что мужчина вас не любит и никогда не любил

Многие люди не догадываются, что их вторая половинка больше не питает к ним нежных чувств. Это может произойти по разным причинам, но выход только один — расставание. Потерянных чувств не вернешь. Как же понять, что ваш избранник охладел к вам или, может, вообще никогда не испытывал к вам романтических чувств? Психологи считают, что существует семь очевидных признаков, которые показывают равнодушие мужчины.

Отказывается помочь вам

Любой из нас иногда нуждается в помощи извне, и это нормально — попросить близкого человека встретить вас в аэропорту или, к примеру, забрать вещи из химчистки, если ему по пути. Однако, если ваш партнер злится на любую просьбу, это говорит о том, что вы его раздражаете, и он вас не любит.

Вы проводите мало времени вместе

Избранник не звонит вам, не пишет, не приглашает на свидания или всячески пытается их избежать? К сожалению, это говорит о том, что вы ему не интересны. Он охотнее проведет время со своими друзьями или даже на работе. В общем, он найдет любой повод не встречаться с вами. Психологи советуют не пытаться восстановить отношения или быть навязчивой, это необратимый процесс.

Не хочет вступать в диалог

Если при общении с партнером вы замечете вялость, раздражительность и нежелание развернуто отвечать на ваши вопросы — скорее всего это говорит о том, что мужчина устал от вас и не хочет делиться своей жизнью. Все это означает лишь равнодушие к женщине и отсутствие интереса.

Нет совместных планов

Мужчина категорически не хочет вписывать вас в свою жизнь. Если планирует какие-то крупные события или встречи, то умалчивает о вашем присутствии в них. Иными словами, в его сознании существует он один, а вас он просто не берет в расчет, как что-то недолговечное или ненужное в будущем.

Вы не смеетесь вместе

Если людям хорошо друг с другом и они отлично ладят — их жизнь будет наполнена счастьем и радостью, которая, в том числе проявляется в их совместных шутках. Если он не смеется над вашими шутками — это плохой сигнал. Скорее всего, вы его раздражаете.

Отсутствие секса

Не только отсутствие интимной близости, но и полное равнодушие к ласкам женщины, отвращение к поцелуям и прочее обрывание близких отношений в паре говорит о равнодушии со стороны мужчины. Он больше не ревнует и ему безразлично, с кем и как женщина проводит свое время — значит разлюбил или не любил вовсе.

Повышенная раздражительность

Самый явный признак. Если вы постоянно слышите упреки в свой адрес или даже оскорбления, это означает, что вашему партнеру безразличны ваши эмоции и чувства. Вы откровенно раздражаете его, он видит в вас только «недостатки» и с каждым днем все чаще возникают ссоры, в которых, по его мнению, виноваты вы? Если да — без сожаления собирайте вещи и уходите от такого мужчины, он вас не любит и уже не полюбит никогда.

Что делать?

Если вы поняли, что ваш избранник вас больше не любит или никогда не любил — ни в коем случае не пытайтесь возобновить прежние романтические отношения. Этим вы сделаете только хуже, уверены психологи. Лучше всего признать тот факт, что этот человек не ваш и отпустить его. Мир не сошелся клином на одном мужчине, цените себя и ищите того, кто будет боготворить и страстно любить вас.

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