Движение вниз: в Петербурге машина слетела с эстакады

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Автомобиль упал с эстакады на кольцевой в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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По счастливой случайности никто из других участников движения не пострадал.

В Петербурге на кольцевой дороге машина упала с эстакады. Водитель отечественной легковушки не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего автомобиль рухнул вниз.

Приземлился он на отбойник, а не на проезжую часть — поэтому другие авто не пострадали. Водителя госпитализировали.

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