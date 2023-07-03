В День города яхта протаранила несколько катеров во Владивостоке

День города во Владивостоке был омрачен аварией в местном яхт-клубе. Огромный VIP-катер врезался в причал.

Сильно досталось одной из яхт — у нее повреждена передняя часть корпуса и упала мачта. Но людей на судне в тот момент не было.

Не исключено, что авария произошла из-за того, что капитан катера засмотрелся на праздничный салют. Сумма ущерба, нанесенного протараненным суднам, пока не установлена, как и причины столкновения.