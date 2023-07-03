В День города яхта протаранила несколько катеров во Владивостоке

Эфирная новость 51 0

Авария произошла аккурат в тот момент, когда небо украсил праздничный салют.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

День города во Владивостоке был омрачен аварией в местном яхт-клубе. Огромный VIP-катер врезался в причал.

Сильно досталось одной из яхт — у нее повреждена передняя часть корпуса и упала мачта. Но людей на судне в тот момент не было.

Не исключено, что авария произошла из-за того, что капитан катера засмотрелся на праздничный салют. Сумма ущерба, нанесенного протараненным суднам, пока не установлена, как и причины столкновения.

+16° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
88.38
1.35 96.02
0.91
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

10:46
Еще не разговаривает: новые подробности о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова
10:29
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова
10:18
Рэпер ST и Ассоль придерживаются одной линии в воспитании их общей дочери
10:02
Жители планеты увидят на небе Кровавое Суперлуние
9:50
Солистка Artik & Asti Севиль столкнулась с буллингом в школе
9:34
В День города яхта протаранила несколько катеров во Владивостоке

Сейчас читают

Раненный гранатометчик в зоне СВО мужественно отразил атаку неонацистов
«Наш ответ украинскому контрнаступлению»: бойцы ОБТФ «Каскад» уничтожают врага
Медицина бессильна: 69-летняя Любовь Успенская отчаянно пытается омолодиться
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео