В День города яхта протаранила несколько катеров во Владивостоке
Авария произошла аккурат в тот момент, когда небо украсил праздничный салют.
Фото, видео: 5-tv.ru
День города во Владивостоке был омрачен аварией в местном яхт-клубе. Огромный VIP-катер врезался в причал.
Сильно досталось одной из яхт — у нее повреждена передняя часть корпуса и упала мачта. Но людей на судне в тот момент не было.
Не исключено, что авария произошла из-за того, что капитан катера засмотрелся на праздничный салют. Сумма ущерба, нанесенного протараненным суднам, пока не установлена, как и причины столкновения.
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