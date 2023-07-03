Главное — любовь? Волочкова раскрыла правду о финансах возможного зятя

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 776 0

Волочкова заявила, что не знает о финансах избранника дочери

Главное — любовь? Волочкова раскрыла правду о финансах возможного зятя

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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У 17-летней дочери балерины серьезные отношения с молодым человеком. Избранник Ариадны уже сблизился с семьей возлюбленной.

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла информацию о финансовом состоянии потенциального зятя. Известно, что дочь знаменитости Ариадна уже продолжительное время встречается с молодым человеком — у пары все настолько серьезно, что тот успел сблизиться с семьей избранницы.

Этот выбор одобряет и звезда, причем Волочкову не волнует его финансовое положение. Выяснилось, что танцовщица ничего об этом аспекте не знает.

«Я не знаю, чем занимается ее молодой человек, они были у меня в гостях. Для меня главное, что он любит мою дочь. Поэтому не важно, много у него денег или мало», — сказала она изданию Super в кулуарах мероприятия RU.TV.

Вместе с тем перспективы этих отношений под большим вопросом. Возможно, до свадьбы дело дойдет не скоро или этого вовсе не произойдет.

Дело в том, что у Ариадны большие планы на будущее — она уже определилась с вузом, и находится он далеко за пределами России. Получать образование она намерена в Сорбонне во Французском государственном университете — одном из самых престижных высших учебных заведений в мире.

«Ариадна владеет английским и французским языками, она пишет стихи, и не только на русском. Она уже несколько лет преподает французский язык онлайн», — поделилась звезда.

При этом Волочкова добавила, что поддерживает любой выбор дочери и не сомневается в ее успехе. Ведь кровь — не вода, Ариадна взяла лучшее от знаменитой матери и не менее известного деда.

«Потому что она Волочкова! И характер у нее, как у моего папы Юрия Волочкова, который является чемпионом СССР по настольному теннису», — подчеркнула Анастасия.

Что же касается разногласий с наследницей, то это осталось в прошлом, призналась она. Звезда больше не обижается на дочь за то, что та не пригласила ее на выпускной в Crocus City Hall, но подарила пригласительные отцу Игорю Вдовину и мачехе.

Тогда, в конце июня, досталось всем — и самой Ариадне, и бывшему с нынешней женой, и даже руководству школы. Балерине понадобилось время, чтобы пережить такое оскорбление, но любовь к дочери помогла смириться с ситуацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова опубликовала откровенную фотографию с двумя мужчинами и получила волну хейта.

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