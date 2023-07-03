Страдающая деменцией Светличная начала бросаться на людей: близкие в панике

Ранее сообщалось о странном поведении знаменитости — якобы она обвиняла близких в страшных грехах и угрожала рукоприкладством. Кажется, ситуация вышла из-под контроля.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная стала буйной и нападает на людей. Об этом сообщила близкая подруга звезды «Бриллиантовой руки».

«Света стала там какой-то бурной, вместо умиротворения началась агрессия. Насколько я знаю, она даже напала там на медсестру», — прокомментировала она в беседе с изданием dni.ru.

Семья артистки неоднократно подтверждала — 83-летняя Светличная страдает деменцией, и болезнь сказывается на ней не лучшим образом. Она якобы могла обвинять родных в страшных вещах, угрожала самоубийством, отказывалась лечиться, а сейчас ситуация, кажется, и вовсе вышла из-под контроля.

По некоторым данным, отмечает издание, семья от безысходности решилась на отчаянный шаг — поместила Светличную в психбольницу. Действительно ли она прибывает в учреждении для душевно больных — не известно. Сама Артика к телефону не подходит.

Ранее 5-tv.ru писал, что друг Светличной раскрыл подробности ее состояния после новостей о потере памяти.