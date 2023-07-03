Полтысячи олимпийских бассейнов: грязную воду с «Фукусимы» планируют сбросить в океан

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Загрязненную воду с Фукусимы планируют сбросить в Тихий океан

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda; 5-tv.ru

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К слову, планы Японии раскритиковали в Китае: ведь даже очищенная вода содержит несколько типов опасных радиоактивных веществ.

В Японии специалисты завершили проверку системы слива загрязненной воды с аварийной «Фукусимы — 1» и не выявили существенных проблем. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на японское агентство по ядерному регулированию.

Вода использовалась для охлаждения реакторов после аварии — ее хватит для заполнения примерно 500 олимпийских бассейнов. Сброс в Тихий океан планируется только после прохождения многоуровневой системы очистки, однако дата начала работ пока не определена.

Предполагается, что это может произойти после визита директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, намеченного на ближайшие дни. К слову, планы Японии раскритиковали в Китае: ведь даже очищенная вода содержит несколько типов опасных радиоактивных веществ.

Против выступают и рыбаки в Японии и Корее: они периодически выходят на протесты, боясь, что акватория может стать непригодной для промысла.

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