Режим ЧС ввели в Якутии на фоне резкого распространения лесных пожаров

В Якутии введен режим ЧС — в регион пришла аномальная жара, и ситуация с лесными пожарами резко ухудшилась. На сегодня в регионе зарегистрировано около 100 очагов возгорания на площади более 60 тысяч гектаров.

К тушению привлекли уже 600 человек и три десятка спецмашин. Десятки волонтеров готовы оказать помощь, но людям без подготовки невозможно добраться в глухую тайгу.

А в Магаданской области огнем охвачено уже 77 тысяч гектаров. Группировку спасателей увеличили за счет резервов соседних регионов.

Кроме того, задействованы самолет Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, а также самолет-зондировщик АН-26, «вызывающий» дожди.