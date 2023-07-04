Кривая спина и дисморфия: что делать женщинам с шарообразной грудью

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

Хирург Гогиберидзе: женщинам с шарообразной грудью следует обратиться ко врачу

Кривая спина и дисморфия: что делать женщинам с шарообразной грудью

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Причины возникновения такой груди разнообразны, однако генетика играет в этом важную роль.

Шарообразная грудь, которая представляет собой аномально округлую и сильно выпуклую форму молочных желез, может стать причиной множества проблем со здоровьем. Эта особенность может быть вызвана большим количеством факторов, включая генетику, гормональные изменения, неправильное питание, физическую неактивность и старение.

Женщины с такой грудью часто сталкиваются с серьезными трудностями, которые следует решать. Пластический хирург Отари Гогиберидзе рассказал про ряд последствий, которые могут возникнуть у женщин с шарообразной грудью.

В частности, у девушек с такой особенностью могут появиться проблемы физического характера, такие как боли в спине и неправильная осанка, вызванные дополнительной нагрузкой на мышцы спины из-за увеличенного веса груди, передает издание «Страсти».

Они также могут испытывать психологические трудности, включая низкую самооценку по причине стеснения из-за внешнего вида. Есть риск появления и телесной дисморфии, которая проявляется в виде беспокойства по поводу недостатков внешности, даже если они незначительны или вовсе отсутствуют.

Причины возникновения шарообразной груди разнообразны, однако генетика играет в этом важную роль. Но еще присутствуют такие факторы, как гормональные изменения, быстрый рост или потеря веса, процесс старения и некоторые заболевания, например, фиброкистоз молочных желез.

В целях уменьшения симптомов и коррекции формы груди врачи часто рекомендуют редукционную маммопластику, которая подразумевает уменьшение размера молочных желез и, при необходимости, коррекцию формы сосков.

Женская грудь — это не только сексуальный объект, в приоритете должны стоять здоровье и личный комфорт. Если шарообразная грудь доставляет неудобства или даже болезненные ощущения, то это повод записаться на консультацию к специалисту.

Ранее 5-tv.ru называл главные тренды в пластической хирургии в 2023 году.

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