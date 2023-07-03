Нарышкин: США передали ИГ* в Сирии ракеты с отравляющими веществами

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Администрация американского президента Джо Байдена ведет самую настоящую подрывную деятельность. Во что это выльется?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Brandt; 5-tv.ru

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США передали террористам запрещенной в России организации ИГИЛ* ракеты с отравляющими боеголовками. Они размещены на юге Сирии — возле военной базы, где американцы и британцы создали некий совместный разведывательный комитет, который на самом деле управляет действиями боевиков. Об этом сообщил Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он отметил, что администрация Байдена ведет подрывную работу против арабского мира и намерена дискредитировать руководство Сирии. Для этого готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ.

* — организация, признанная террористической и запрещенной в России.

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