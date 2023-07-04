«Остановилось дыхание»: как врачи спасли девушку от удушающей простуды

Специалисты продемонстрировали слаженную работу во время операции.

В подмосковном Подольске 22-летняя девушка чуть не задохнулась из-за простуды. Врачи провели экстренную операцию. Об этом рассказал заведующий лор-отделением местной больницы Артем Гербергаген.

Девушку доставила в лечебное учреждение бригада скорой помощи. Врачи зафиксировали у нее острое воспаление верхних дыхательных путей и резкое сужение просвета гортани.

«Пациентку сразу перевели в реанимацию для экстренной операции, в ходе которой у нее остановилось дыхание. За считанные минуты ей сделали коникотомию — вскрытие просвета дыхательных путей. Затем через разрез шеи установили дыхательную трубку», — рассказал врач изданию NEWS.ru.

Специалист отметил, что благодаря совместной и слаженной работе анестезиологов и реаниматологов дыхание и другие жизненно важные показатели удалось восстановить очень быстро. Врачи это сделали за несколько минут.

Во время второго этапа лечения девушке вскрыли абсцесс надгортанника, а через неделю удалили дыхательную трубку. В настоящее время пациентка в стабильном состоянии и чувствует себя хорошо. Она пока продолжает свое лечение в больнице, но скоро ее выпишут.

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