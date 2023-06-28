Родилась в рубашке: врачи спасли женщину, которой сосед стрелой пронзил насквозь шею

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 31 0

В Приморье врачи спасли женщину, которой сосед стрелой пронзил насквозь шею

Родилась в рубашке: врачи спасли женщину, которой сосед стрелой пронзил насквозь шею

Фото: Telegram / minzdravpk

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Мужчина выстрелил в нее из гарпуна. Выжила она чудом.

Недавно в Приморском крае произошел вопиющий случай. В поселке Трудовое соседи выясняли, кто у кого крал электричество. В итоге конфликт дошел до того, что один из жителей населенного пункта достал самодельный огнемет. Когда другой сосед попытался отобрать оружие, мужчина опалил его. Под руку попалась и женщина. Разъяренный приморец выстрелил в нее из гарпуна, пронзив ей насквозь шею. Выжила она чудом.

В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавшей. Там отметили, что когда она обратилась в больницу, сохраняла спокойствие, несмотря на произошедшее. Женщине провели операцию. Длилась она полтора часа.

«Под общей анестезией была проведена ревизия раны, частично была повреждена щитовидная железа, после удаления инородного тела, железу удалось сохранить. По мнению врачей, такое ранение считается смертельным, в этом случае стрела не задела жизненно важные органы», — сообщает пресс-службе ведомства в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на утро после операции женщина уже вовсю улыбалась. Сейчас пациентка идет на поправку и готовится к выписке.

Что касается второго пострадавшего — у него диагностированы обширные ожоги 60% тела.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 п. п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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