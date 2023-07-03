Снова всех обогнал: Илон Маск за полгода заработал больше своих конкурентов

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Бизнесмен Илон Маск занял первое место в строчке людей, которые заработали больше всего денег за полгода

Снова всех обогнал: Илон Маск за полгода заработал больше своих конкурентов

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Читайте нас в: Дзен Новости

Между тем Марк Цукерберг сильно отстал от основателя SpaceX.

Миллиардер и американский бизнесмен Илон Маск возглавил рейтинг людей, которые заработали больше всего денег за полгода. Так, основатель компаний Tesla, SpaceX и владелец социальной сети Twitter за последние шесть месяцев смог выручить 96,6 миллиарда долларов, сообщает издание Bloomberg.

Между тем второе место в этом списке занял американский предприниматель, основатель социальной сети Facebook* и соучредитель компании Meta**. За последние полгода он заработал 58,9 миллиарда долларов.

Бронзовую медаль в гонке миллиардеров получил основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос. Он прибавил к своему счету в банке 47,4 миллиарда долларов за последние шесть месяцев.

Дальше в списке — один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.

В сумме 500 богатейших людей планеты смогли заработать 852 миллиарда за последние полгода.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Силиконовой долине идет ожесточенная битва за инвестиции.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
89.33
0.95 97.26
1.24
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

23:00
Остались без призов: как Оксана Самойлова развела своих подписчиков
22:55
Площадь пожара на мебельной фабрике в Химках выросла до тысячи квадратных метров
22:53
Участникам СВО могут разрешить переход на бесплатное обучение в вузах
22:45
Точная копия: дочь Заворотнюк опубликовала видео с малышом на руках
22:32
«Ото лба до носа»: под Новосибирском подростки нанесли другу 70 ножевых ранений
22:22
Турецкие моряки спасли француза, пытавшегося пересечь Атлантику в педальной лодке

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
Раскрыты подробности экстренной госпитализации режиссера Митты
Паразит, аномалия или второй человек: почему рождаются двуликие люди и кто из них настоящий
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео