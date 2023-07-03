Снова всех обогнал: Илон Маск за полгода заработал больше своих конкурентов

Между тем Марк Цукерберг сильно отстал от основателя SpaceX.

Миллиардер и американский бизнесмен Илон Маск возглавил рейтинг людей, которые заработали больше всего денег за полгода. Так, основатель компаний Tesla, SpaceX и владелец социальной сети Twitter за последние шесть месяцев смог выручить 96,6 миллиарда долларов, сообщает издание Bloomberg.

Между тем второе место в этом списке занял американский предприниматель, основатель социальной сети Facebook* и соучредитель компании Meta**. За последние полгода он заработал 58,9 миллиарда долларов.

Бронзовую медаль в гонке миллиардеров получил основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос. Он прибавил к своему счету в банке 47,4 миллиарда долларов за последние шесть месяцев.

Дальше в списке — один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.

В сумме 500 богатейших людей планеты смогли заработать 852 миллиарда за последние полгода.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Силиконовой долине идет ожесточенная битва за инвестиции.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.