Природная опасность: на Камчатке начинают просыпаться вулканы на фоне лесных пожаров

Жителей и туристов предупреждают об опасности нахождения в регионе в такое время.

Лесные пожары бушуют и на Камчатке. Как сообщают власти, огонь близко подбирается к Корякскому заповеднику. Для борьбы с возгораниями дополнительно собираются задействовать вертолет.

Но кроме возгораний, регион может ожидать еще одно природное бедствие. В крае начинают просыпаться вулканы. У нескольких из них, в том числе у Мутновского, Карымского и Ключевского, ученые отмечают высокую сейсмическую активность. В любое время они могут начать извергаться.

Туристам рекомендуют отказаться от посещения этих территорий. Опасность для человека представляет не только горящая лава, но и пепел. Он вызывает отравление и различные заболевания у людей и животных.