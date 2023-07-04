Отдых важнее работы, когда он необходим: китайский совет дня на вторник, 4 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы».

Во вторник ленивое настроение продолжится – можете все списывать на лето и сезон отпусков, так и есть. Сезон Лета в самом разгаре и только прохладная Вода в состоянии охладить мир, разгоряченный Огненными энергиями. Вторник – как раз такой Водный день.

Совет дня: лучшее занятие на вторник – тусовки и знакомства, светская болтовня и задушевные беседы. День располагает к общению, к построению отношений – так займемся же этим приятным делом.

Предостережение дня: большинство серьезных дел, которые вы затеете во вторник, могут закончиться просто потерей времени. Имейте это в виду, когда будете нервничать из-за очередной неувязки.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.