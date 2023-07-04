Лоб в лоб: машину в Москве пришлось разрезать для эвакуации после страшного ДТП

Эфирная новость 55 0

Четыре человека пострадали в результате ДТП на юго-востоке Москвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Петров Сергей; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В результате аварии травмы получили четыре человека.

Четыре человека серьезно пострадали в результате аварии на юго-востоке Москвы. Водитель отечественной легковушки поздно заметил, что перед ним затормозила другая машина.

В результате он вырулил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с иномаркой. В салоне находились мужчина и три женщины.

Они оказались заблокированы, чтобы их достать, спасатели срезали крышу и двери автомобиля. Всех четверых в итоге отправили в больницу с тяжелыми травмами. А вот водитель иномарки в этой аварии практически не пострадал — чего не сказать о его машине.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
89.33
0.95 97.26
1.24
Отдых важнее работы, когда он необходим: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

15:53
Российские военные сбили три украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области
15:52
Охвачено 100 тысяч гектаров: масштабные лесные пожары окутали Якутию
15:44
Страны ШОС подписали совместную Нью-Делийскую декларацию
15:38
Неужели пластика? Брэд Питт ошарашил поклонников слишком молодым видом
15:31
Омбудсмен Солтаев назвал избиение Милашиной и Немова диверсией против Чечни
15:24
Начало ядерной катастрофы? К чему приведет обесточивание Запорожской АЭС

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
Она сожгла родную дочь в тазу на глазах у сына, но в тюрьме сидеть не будет
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео