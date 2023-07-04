Лоб в лоб: машину в Москве пришлось разрезать для эвакуации после страшного ДТП
Четыре человека пострадали в результате ДТП на юго-востоке Москвы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Петров Сергей; 5-tv.ru
В результате аварии травмы получили четыре человека.
Четыре человека серьезно пострадали в результате аварии на юго-востоке Москвы. Водитель отечественной легковушки поздно заметил, что перед ним затормозила другая машина.
В результате он вырулил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с иномаркой. В салоне находились мужчина и три женщины.
Они оказались заблокированы, чтобы их достать, спасатели срезали крышу и двери автомобиля. Всех четверых в итоге отправили в больницу с тяжелыми травмами. А вот водитель иномарки в этой аварии практически не пострадал — чего не сказать о его машине.
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