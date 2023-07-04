Ни одной госпитализации: в России начали следить за состоянием пациентов через мессенджеры
В России начали следить за состоянием пациентов через мессенджеры
Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Пока технологию тестируют, в эксперименте участвуют около 100 человек.
За здоровьем россиян будут следит через мессенджеры. Технологию для пациентов с сердечной недостаточностью разработали в Сеченовском университете.
Заболевание — коварное, ухудшение может случиться в любой момент. Критически важно его не упустить и оказать своевременную помощь.
Работает просто — пациент через мессенджер отправляет данные о пульсе, а также пишет, есть ли тревожные симптомы. Электронная система анализирует данные, и если есть повод для беспокойства — выставляет красный флажок.
Отметку видит врач, и принимает меры. Пока технологию тестируют, в эксперименте участвуют около 100 человек. И уже есть результаты — за три месяца в группе онлайн-мониторинга ни одной госпитализации.
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