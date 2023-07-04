Зажало фурами насмерть: жуткая массовая авария произошла на Кубани
Один человек погиб в результате крупного ДТП с грузовиками на Кубани
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
У водителя не было шансов выжить — он скончался еще до приезда скорой.
На Кубани водитель большегруза устроил массовое ДТП, в котором погиб один человек. Мужчина протаранил автомобиль, который остановился перед ним, а после буквально впечатал его в другую фуру.
В результате машина смялась как консервная банка. У водителя не было шансов выжить — он скончался еще до приезда скорой.
Всего в аварии пострадали семь автомобилей. Помощь врачей понадобилась только одному человеку, его госпитализировали.
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