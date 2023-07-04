Зажало фурами насмерть: жуткая массовая авария произошла на Кубани

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Один человек погиб в результате крупного ДТП с грузовиками на Кубани

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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У водителя не было шансов выжить — он скончался еще до приезда скорой.

На Кубани водитель большегруза устроил массовое ДТП, в котором погиб один человек. Мужчина протаранил автомобиль, который остановился перед ним, а после буквально впечатал его в другую фуру.

В результате машина смялась как консервная банка. У водителя не было шансов выжить — он скончался еще до приезда скорой.

Всего в аварии пострадали семь автомобилей. Помощь врачей понадобилась только одному человеку, его госпитализировали.

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