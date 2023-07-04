Союз журналистов России отреагировал на избиение Милашиной в Грозном

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 81 0

В Чечне избили журналистку Елену Милашину и адвоката жены экс-судьи Янгулбаева

Союз журналистов России отреагировал на избиение Милашиной в Грозном

Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

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Глава республики дал распоряжение доставить пострадавших в больницу Беслана.

В Союзе журналистов России отреагировали на сообщения об избиении корреспондента Елены Милашиной в Чечне. Глава СЖР Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости рассказал, что в общественном объединении изучают ситуацию.

По словам Соловьева, нападения на журналистов неприемлемы. На данный момент в СЖР никто не обращался, одна ЧП привлекло к себе внимание членов союза.

«Изучаем ситуацию, за помощью к нам никто не обращался», — прокомментировал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал распоряжение доставить Немова и Милашину в больницу Беслана на карете скорой помощи. Сопроводит избитых омбудсмен в республике Мансур Солтаев.

Зарема Мусаева — супруга бывшего судьи чеченского Верховного суда Саиди Янгулбаева в январе прошлого года была перевезена сотрудниками полиции из дома в Нижнем Новгороде в Грозный для допроса. Кадыров пояснил, что силовики выполняли работу в строгом соответствии с законом. По его словам, семье три раза были направлены повестки, но они были проигнорированы.

Кроме того, Мусаева напала на полицейского в Чечне. По факту нападения на сотрудника правоохранительных органов в ее отношении было возбуждено дело. Обвинительный приговор будет оглашен сегодня, 4 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленобласти психически нездоровый внук едва не забил насмерть деда кочергой.

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