Адвоката Немова и журналистку Милашину привезли в Северо-Кавказский медцентр

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 216 0

Пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Адвоката Немова и журналистку Милашину привезли в Северо-Кавказский медцентр

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова привезли в Северо-Кавказский медицинский центр. Об этом 5-tv.ru сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания Тамерлана Цгоева.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров дал распоряжение доставить пострадавших в больницу Беслана на карете скорой помощи. Сопровождал их омбудсмен в республике Мансур Солтаев.

Известно, что Александра Немова и Елену Милашину избили неизвестные в Чечне. Они прибыли в Грозный на судебное заседание, где должны были огласить приговор жене экс-судьи Зареме Мусаевой.

К слову, суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии общего режима. Зарема Мусаева являлась фигуранткой дела по статье о применении насилия к правоохранителю. 

Ранее 5-tv.ru писал, как Союз журналистов России отреагировал на избиение Милашиной в Грозном.

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Адвоката Немова и журналистку Милашину привезли в Северо-Кавказский медцентр

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