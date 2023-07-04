Адвоката Немова и журналистку Милашину привезли в Северо-Кавказский медцентр

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова привезли в Северо-Кавказский медицинский центр. Об этом 5-tv.ru сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания Тамерлана Цгоева.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров дал распоряжение доставить пострадавших в больницу Беслана на карете скорой помощи. Сопровождал их омбудсмен в республике Мансур Солтаев.

Известно, что Александра Немова и Елену Милашину избили неизвестные в Чечне. Они прибыли в Грозный на судебное заседание, где должны были огласить приговор жене экс-судьи Зареме Мусаевой.

К слову, суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии общего режима. Зарема Мусаева являлась фигуранткой дела по статье о применении насилия к правоохранителю.

Ранее 5-tv.ru писал, как Союз журналистов России отреагировал на избиение Милашиной в Грозном.