Омбудсмен Солтаев назвал избиение Милашиной и Немова диверсией против Чечни

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46 0

Уполномоченный по правам человека в Чечне дал свою оценку происшествию.

Омбудсмен Солтаев назвал избиение Милашиной и Немова диверсией против Чечни

Фото: chechnya.gov.ru

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Омбудсмен Чечни назвал нападение на журналиста Елену Милашину и адвоката Александра Немова диверсий и провокацией против республики. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся», — прокомментировал он.

По словам Солтаева, потерпевшая была полностью обследована. Сейчас угрозы ее жизни нет.

Милашина и Немов были избиты неизвестными во время поездки в Грозный. В Чечню он отправились для присутствия на заседании по делу Заремы Мусаевой — супруги бывшего судьи чеченского Верховного суда Саиди Янгулбаева, которая напала на сотрудника полиции. Пострадавшие были доставлены в больницу по поручению главы республики Рамзана Кадырова в сопровождении Солтаева.

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин был оповещен о ситуации. Вопрос был взят на контроль уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она, в свою очередь, уже обратилась в СК.

В Минцифры призвали всю медиаотрасль поддержать коллег, которые оказались в непростой ситуации. Ведомство указало на недопустимость нападений на журналистов во время выполнения их работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Союз журналистов России отреагировал на избиение Милашиной в Грозном.

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