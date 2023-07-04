Песков: Путину доложено об избиении журналиста Милашиной в Чечне

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 106 0

Кроме того, в Минцифры поддержали пострадавших. Медиаотрасль призвали проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации.

Песков: Путину доложено об избиении журналиста Милашиной в Чечне

Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

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В Кремле сообщили, что главе РФ Владимиру Путину доложено о ситуации с журналистом Еленой Милашиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Песков отметил, что президент сегодня принимал участие в мероприятиях ШОС. Они были продолжительными, однако сразу после их завершения Путину рассказали, что Милашина была избита неизвестными в Грозном.

«Президенту доложено. Вопросом занимается (уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна) Москалькова, которая уже обратилась в СК республики», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, ситуация требует проверки. Полную оценку инциденту, добавил он, могут дать только в правоохранительных органах.

Пострадавших от рук неизвестных поддержали в Минцифры. В ведомстве отметили, что журналисты не должны подвергаться нападениям во время выполнении свой работы. Министерство выразило надежду на скорую поимку виновных и привлечение их к ответственности.

«Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую», — написано в опубликованной в Telegram-канале сообщении.

Журналист Елена Милашина и адвокат Александр Немов были избиты в Чечне. В Грозный они прибыли для присутствия на заседании по делу Заремы Мусаевой.

Мусаева — супруга бывшего судьи чеченского Верховного суда Саиди Янгулбаева в январе прошлого года была перевезена сотрудниками полиции из дома в Нижнем Новгороде в Грозный для допроса. Кадыров пояснил, что силовики выполняли работу в строгом соответствии с законом. По его словам, семье три раза были направлены повестки, но они были проигнорированы.

Кроме того, Мусаева напала на полицейского в Чечне. По факту нападения на сотрудника правоохранительных органов в ее отношении было возбуждено дело. Обвинительный приговор будет оглашен сегодня, 4 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Немова и Милашину привезли в Северо-Кавказский медцентр.

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