«Преодоление всего»: Костомаров расчувствовался после тренировки на протезах и показал себя

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Рита Миронова
Рита Миронова 83 0

Роман Костомаров рассказал, что ежедневные тренировки отвлекают его от негатива

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / romankostomarovkrs; 5-tv.ru

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Частично лишившийся конечностей спортсмен с особым упорством подходит к ежедневным занятиям.

Фигурист Роман Костомаров не пропускает тренировки в больнице и активно делится своими подвигами с подписчиками в соцсетях. В личном блоге спортсмен опубликовал новое видео, на котором он усердно трудится под присмотром врача.

На кадрах Костомаров ходит на беговой дорожке, качает пресс и уделяет множество внимания рукам, на которых протезов пока нет.

«Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — подписал публикацию спортсмен.

Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем его состояние стремительно ухудшалось.

За прошедшие пять месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей.

Сначала ему ампутировали стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. Несмотря на пережитые трудности и совершенно новую реальность, спортсмен не теряет позитива и стремится к восстановлению.

Ранее 5-tv.ru писал, как врач оценил первые тренировки Костомарова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Преодоление всего»: Костомаров расчувствовался после тренировки на протезах и показал себя

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