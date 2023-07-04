Суд Чечни отправил в тюрьму жену экс-судьи Зарему Мусаеву

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 2 427 0

Женщина являлась фигуранткой дела по статье о применении насилия к правоохранителю. Сколько лет ей придется провести в колонии?

Суд Чечни отправил в тюрьму жену экс-судьи Зарему Мусаеву

Фото: Елена Афонина / ТАСС

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Суд Чечни отправил в тюрьму жену экс-судьи Зарему Мусаеву. Женщина являлась фигуранткой дела по статье о применении насилия к правоохранителю. Вердикт суда — пять лет и шесть месяцев колонии общего режима.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — передает ТАСС решение суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о серьезном избиении адвоката Заремы Мусаевой — Александра Немова. Все якобы происходило в Чечне перед началом заседания по выше указанному громкому делу.

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Суд Чечни отправил в тюрьму жену экс-судьи Зарему Мусаеву

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