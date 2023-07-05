Время — главный враг: как распознать признаки инсульта или инфаркта

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Врач Елена Фокина: перекошенное лицо — основной признак инсульта

Время — главный враг: как распознать признаки инсульта или инфаркта

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger

Читайте нас в: Дзен Новости

Если у человека нарушилась речь, то это плохой знак.

Кандидат медицинских наук и заслуженный врач России Елена Фокина рассказала, как определить, что у человека произошел инсульт или инфаркт.

«Если у кого-то в вашем окружении возникли симптомы: ослабла рука и нога, нарушилась речь, „перекосило“ лицо, опустился уголок рта, человек не может улыбнуться, возникло двоение в глазах, шаткость походки, резкая интенсивная головная боль, нужно незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь», — рассказала врач изданию URA.RU.

Она отметила, что в этой ситуации время работает не в пользу пациента.

Также врач рассказала о важности проводить специальные тесты, которые помогут выявить проблемы с сердцем. Возможно, что недуги уже есть, просто больной пока о них не знает.

Как правило, люди даже не подозревают о том, что они могут страдать артериальной гипертонией. А ведь она и приводит к развитию сосудистых заболеваний.

Исследования сердечных недугов можно провести с помощью тердмилл-теста. Это когда пациент выполняет физические упражнения, а вместе с этим записывается и анализируется его электрокардиограмма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего может внезапно остановиться сердце.

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.55
0.22 97.74
0.48
Отдых важнее работы, когда он необходим: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

2:33
Актер из «Война и мир» умер в Харьковской области
2:19
Юная Раисат из Дербента на встрече с Путиным в Кремле получила для Дагестана 5 млрд рублей
2:06
При обстреле Макеевки украинскими боевиками пострадали 25 человек
1:54
Время — главный враг: как распознать признаки инсульта или инфаркта
1:41
«Куски рвет, за волосы тянет»: Гулькина рассказала о происшествиях на концертах
1:27
Первые кадры из обстрелянной ВСУ больницы в Макеевке

Сейчас читают

Токио переиграл с санкциями: компании Японии поддержат проекты СПГ в России
Правовые шлюзы для НАТО: ВСУ готовят атаку на ЗАЭС в ночь на 5 июля
Беременной фитнес-блогеру Анастасии Калининой поставили страшный диагноз
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео