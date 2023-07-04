«Тот еще подарочек»: Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности

Звезда выложила откровенный намек в своем блоге.

Певица Анна Седокова вновь заинтриговала поклонников в социальной сети. Дело в том, что 40-летняя звезда опубликовала видео с супругом баскетболистом Янисом Тиммой. Ролик звезда сопроводила многозначительной подписью.

«Ну я конечно тот еще подарочек. Так что, получается, нам двоим повезло. Вернее, троим», — написала она.

Поклонники поспешили поздравлять певицу с четвертой беременностью, они решили, что женщина все-таки решилась подарить молодому мужу наследника.

Масло в огонь добавили и признания знаменитости о том, что она несколько раз за последнее время прибавила в весе.

У Анны Седоковой уже есть трое детей от разных мужчин. Старшей дочери — 18 лет, она родилась от футболиста Валентина Белькевича (спортсмен умер в 2014 году — Прим.ред.). Девочка уже живет отдельно от мамы и учится в университете в Бостоне, а 11-летняя Моника, родившееся от бизнесмена Максима Чернявского, проживает в США вместе со своим отцом и бабушкой. К ней звезда периодически ездит, чтобы провести с ней время.

Младшему сыну экс-солистки «Виагры» Гектору — шесть лет, мальчик родился от бизнесмена Артема Комарова, с которым певица рассталась вскоре после рождения наследника.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова трогательно поздравила мужа на фоне слухов о расставании.