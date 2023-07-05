Потерялся в эпохах: пенсионер из Белоруссии напал на «фашиста» на реконструкции событий ВОВ

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Пенсионер в Белоруссии напал на «фашиста» на реконструкции событий ВОВ

Фото, видео: 5-tv.ru

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«Сотрудники НКВД» силой оттаскивали разъяренного старика от пострадавшего.

Прошлое настолько плотно смешалось с настоящим в Белоруссии, что местный пенсионер не понял, в каком времени оказался. Он пришел на традиционную реконструкцию событий Великой Отечественной в Могилевской области.

Уточняется, что 82 года назад «сотрудники НКВД» и «милиционеры» там героически сражались с «фашистами». Однако мужчина так проникся происходящим, что с кулаками накинулся на засевшего в засаде «солдата вермахта».

Даже отборный мат на чистом русском не привел пожилого драчуна в чувство. И тут зрителям предстала и вовсе странная картина: «сотрудники НКВД» силой оттаскивали разъяренного старика от «фашиста».

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