Потерялся в эпохах: пенсионер из Белоруссии напал на «фашиста» на реконструкции событий ВОВ

«Сотрудники НКВД» силой оттаскивали разъяренного старика от пострадавшего.

Прошлое настолько плотно смешалось с настоящим в Белоруссии, что местный пенсионер не понял, в каком времени оказался. Он пришел на традиционную реконструкцию событий Великой Отечественной в Могилевской области.

Уточняется, что 82 года назад «сотрудники НКВД» и «милиционеры» там героически сражались с «фашистами». Однако мужчина так проникся происходящим, что с кулаками накинулся на засевшего в засаде «солдата вермахта».

Даже отборный мат на чистом русском не привел пожилого драчуна в чувство. И тут зрителям предстала и вовсе странная картина: «сотрудники НКВД» силой оттаскивали разъяренного старика от «фашиста».