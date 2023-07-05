«Куски рвет, за волосы тянет»: Гулькина рассказала о происшествиях на концертах

Как-то раз знаменитость чуть ли не оставили лысой.

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина сейчас выступает сольно и продолжает собирать аншлаги на своих концертах. Знаменитость рассказала про опасные ситуации, которые не раз возникали на ее выступлениях. Фанаты буквально рвали на ней одежду.

Как-то раз женщина давала концерт на стадионе, а ее гримерка располагалась под трибуной. Дива пыталась пройти мимо зрителей незамеченной, но у нее не получилось.

«Народ сомкнулся и руки ко мне тянет. А я — в гипюровом платье, на голове — накладной хвост. Те, кто поближе ко мне оказался, от платья куски рвет, за волосы меня тянет. А у меня в голове одна мысль: сейчас они мне хвост оторвут — на кого я похожа буду? В общем, отделалась я несколькими вырванными прядями», — со смехом вспомнила ситуацию артистка в интервью aif.ru.

На другом шоу, собравшуюся толпу поклонников, пришлось бить брандспойтом. Публика настолько сильно ломилась к сцене, что женщина почувствовала, как ее пытаются ухватить за ногу.

Также Гулькина рассказала, как во время выступления Ирины Аллегровой с трибун кто-то бросил в нее большой металлический шар. Тогда звезда перестала петь и заявила, что ее выступление закончено.

«Я тогда подумала: какая сильная женщина! Я бы так не смогла. Наверное, если бы этот шар мне в лоб прилетел, все равно продолжила бы петь», — рассказала певица.

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