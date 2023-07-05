При обстреле Макеевки украинскими боевиками пострадали 25 человек

Пушилин: 25 человек пострадали при обстреле Макеевки украинскими боевиками
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
Среди пострадавших двое детей.
В результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны ВСУ пострадали 25 человек. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, украинская сторона нанесла удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.
Волну от взрыва почувствовали большинство жителей населенного пункта.
«На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка два года девять месяцев и мальчик семь лет», — написал он.
В своем сообщении он подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Прежде стало известно о том, что украинские боевики нанесли удары по Донецкой области из реактивных систем залпового огня HIMARS.
Ранее 5-tv.ru показывал первые кадры из обстрелянной ВСУ больницы в Макеевке.
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