Первые кадры из обстрелянной ВСУ больницы в Макеевке
Установлено, что в сторону города было выпущено не менее четырех снарядов РСЗО HIMARS.
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
И возвращаемся к событиям в ДНР. После мощного ракетного обстрела в Донецке и Макеевке — есть погибшие и раненые. Снаряды попали, в том числе в здание больницы… Мой коллега Евгений Быковский работает на месте.
Вот так выглядит один из кабинетов больницы № 2 в городе Макеевка после интенсивного удара со стороны Вооруженных сил Украины. Предварительно, били из РСЗО HIMARS. Четыре ракеты были выпущены по Черногвардейскому району Макеевки.
Масштабные разрушения в городе. Большое количество пострадавших, причем и в больнице, которым оказывается уже повторная помощь.
«Я как раз шла сюда в душевую. Воду набирала. Слышала гул сильный пошел ракетный. Я испугалась. Упала на пол, все полетело!»
«Обстрелы продолжаются. Повреждены очень большое количество домов. Мы сейчас находимся в больнице № 2. То же самое — произошли попадания. Пострадавшие и раненые прибывают в больницу. Количество раненых пока еще не установлено».
«Слава богу, все живы».
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры атаки ВСУ на Макеевку. На видео отчетливо слышны звуки хлопков над ночным городом.
- 5 июл
- При обстреле Макеевки украинскими боевиками пострадали 25 человек
- 5 июл
- В результате удара ВСУ по Макеевке была повреждена больница
- 4 июл
- Правовые шлюзы для НАТО: ВСУ готовят атаку на ЗАЭС в ночь на 5 июля
- 4 июл
- Совместными усилиями: ВС РФ зачистили еще один опорный пункт у Кременной
- 4 июл
- Украинские боевики ударили по Макеевке из установок HIMARS
- 4 июл
- Вопреки всем прогнозам: в НАТО отметили высокую боеспособность России
- 4 июл
- Ищут оправдания: на Западе провал ВСУ сравнили с высадкой союзников в Нормандии
- 4 июл
- Российские военные сбили три украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области
- 4 июл
- Начало ядерной катастрофы? К чему приведет обесточивание Запорожской АЭС
- 4 июл
- Появились кадры разорванной на части британской AS-90 в Запорожье
72%
0.22 97.74
0.48
Нашли ошибку?