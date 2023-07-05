Первые кадры из обстрелянной ВСУ больницы в Макеевке

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Установлено, что в сторону города было выпущено не менее четырех снарядов РСЗО HIMARS.

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

И возвращаемся к событиям в ДНР. После мощного ракетного обстрела в Донецке и Макеевке — есть погибшие и раненые. Снаряды попали, в том числе в здание больницы… Мой коллега Евгений Быковский работает на месте.

Вот так выглядит один из кабинетов больницы № 2 в городе Макеевка после интенсивного удара со стороны Вооруженных сил Украины. Предварительно, били из РСЗО HIMARS. Четыре ракеты были выпущены по Черногвардейскому району Макеевки.

Масштабные разрушения в городе. Большое количество пострадавших, причем и в больнице, которым оказывается уже повторная помощь.

«Я как раз шла сюда в душевую. Воду набирала. Слышала гул сильный пошел ракетный. Я испугалась. Упала на пол, все полетело!»

«Обстрелы продолжаются. Повреждены очень большое количество домов. Мы сейчас находимся в больнице № 2. То же самое — произошли попадания. Пострадавшие и раненые прибывают в больницу. Количество раненых пока еще не установлено».

«Слава богу, все живы».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры атаки ВСУ на Макеевку. На видео отчетливо слышны звуки хлопков над ночным городом.

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