Путин ночью провел заседание с Мишустиным: о чем говорили президент и премьер

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Путин ночью провел заседание с Мишустиным

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Какие вопросы были на повестке и почему встреча была так необходима?

Рост реальных зарплат в России с начала года превысил 4%, безработица держится на исторически низком уровне, а инфляция к июлю едва превысила 3%. Эти цифры прозвучали на встрече Владимира Путина с Михаилом Мишустиным. После доклада премьера президент констатировал, что экономические показатели в стране — выше ожидаемых.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых ранее, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи во всяком случае, так как мы их составили, как минимум, будут решены в течение года», — пояснил Путин.

Экономика России продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции. По прогнозам, рост ВВП по итогам года может превысить 2%. Оптимизм вселяет и реализация национальных проектов. В среднем показатели по ним уже достигли почти 99%.

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