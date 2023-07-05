Путин ночью провел заседание с Мишустиным: о чем говорили президент и премьер

Какие вопросы были на повестке и почему встреча была так необходима?

Рост реальных зарплат в России с начала года превысил 4%, безработица держится на исторически низком уровне, а инфляция к июлю едва превысила 3%. Эти цифры прозвучали на встрече Владимира Путина с Михаилом Мишустиным. После доклада премьера президент констатировал, что экономические показатели в стране — выше ожидаемых.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых ранее, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи во всяком случае, так как мы их составили, как минимум, будут решены в течение года», — пояснил Путин.

Экономика России продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции. По прогнозам, рост ВВП по итогам года может превысить 2%. Оптимизм вселяет и реализация национальных проектов. В среднем показатели по ним уже достигли почти 99%.