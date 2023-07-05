Бесы попутали: жестоко избивший падчерицу житель Красноярска ответит перед закон

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 44 0

В отношении избившего падцерицу жителя Красноярска возбудили уголовное дело

Бесы попутали: жестоко избивший падчерицу житель Красноярска ответит перед закон

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker Ulrich / Niehoff

Читайте нас в: Дзен Новости

В момент преступления мужчина потерял над собой контроль и мог в два счета лишить девочку жизни.

В Красноярске расследуется дело о жестоком избиении 13-летней девочки. В совершении преступления подозревается отчим ребенка ребенка. В отношении мужчины Следственный комитет региона возбудил уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент случился в минувшую субботу, 1 июля. Днем мужчина уже принял алкоголь на грудь, после чего его накрыла волна ярости. Под руку ему как раз попалась падчерица, на которой он и решил отыграться по полной. Со всей злостью он схватил девочку за волосы и начал бить головой о холодильник. По данным следствия, ребенок получил как минимум два сильнейших удара, которые обернулись серьезными гематомами. Школьнице понадобилась срочная медицинская помощь.

Сейчас она все еще находится в больнице и вряд ли в ближайшее время встретится с нерадивым отчимом. К настоящему моменту он задержан правоохранителями и ему придется ответить за содеянное по всей строгости закона. Расследование в отношении подозреваемого ведется в рамках статьи Уголовного кодекса об истязании несовершеннолетнего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербуржцы заметили неадекватного мужчину в ресторане.

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

10:11
В Пулково назвали причину задержки рейса из Санкт-Петербурга в Анталью
10:09
Огненные дни: ТОП-3 знака, которым придется держать себя в руках в Суперлуние
10:05
Виктория Боня лишилась части женской красоты после разрыва с богатым ухажером
9:50
На шахте в Оренбургской области загорелась буровая установка
9:39
«Мама в курсе?» —дочь Екатерины Климовой впервые показала возлюбленного
9:27
Антонов назвал позором для США поддержку нацистского режима на Украине

Сейчас читают

Токио переиграл с санкциями: компании Японии поддержат проекты СПГ в России
Умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко
Этот запах тела: почему 69-летней Успенской не удастся вечно скрывать свою старость
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео