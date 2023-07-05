В Роспотребнадзоре отреагировали на четыре случая заражения сибирской язвой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Роспотребнадзор: угроза распространения сибирской язвы исключена

В Роспотребнадзоре отреагировали на четыре случая заражения сибирской язвой

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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В районе выявления очага инфекции проводятся все необходимые меры профилактического и противоэпидемического характера. Каковы риски распространения заболевания?

В Управлении Россельхознадзора по Хакасии, Тыве и Кемеровской области сообщили о нескольких случаях выявления сибирской язвы. К сегодняшнему дню диагноз был поставлен четырем жителям Тувы, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В Роспотребнадзоре отреагировали на ситуацию. Надзорный орган исключил распространение заболевания. В Туву направлен отряд специалистов, уточнили в ведомстве.

«Сибирская язва не передается от человека к человеку», — отмечается в сообщении.

Эксперты продолжают проводить все необходимые меры профилактического и противоэпидемического характера в месте выявления очага заболевания. Перед ответственными службами стоит важная задача — не допустить распространения сибирской язвы. Ликвидация очага продолжается.

Специалисты управления работают совместно с ветеринарной службой субъекта. В рамках мероприятий были определены границы, наличие возможных инфицированных объектов, а также вероятные пути распространения инфекции. В районе очага установлен контрольно-пропускной пункт с дезинфекционным барьером.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Забайкалье число отравившихся медвежьим мясом выросло до 11 человек.

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