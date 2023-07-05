«Дано поручение»: возбудят ли уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Все необходимы действия после избиения журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова предпринимаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы видите, что было дано поручение Слественному комитету, давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, все действия предпринимаются», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Немова и Милашину, прибывших в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, избили неизвестные 4 июня. Пострадавших журналистку и юриста по личному распоряжению главы Чечни доставили в Северо-Кавказский медицинский центр в Беслане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил установить личности тех, кто избил Милашину и Немова.