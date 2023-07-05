Шаман в голом виде дал концерт с бубном на берегу Кубани и довел жителей до истерики

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Рита Миронова
Рита Миронова 5 357 0

Странные танцы мужчины продолжаются в Армавире несколько дней.

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; Telegram / Краснодар край / krasnodarkray1

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Голый шаман устроил танцы с бубном на берегу Кубани. Как пишет Telegram-канал «Краснодар край», жители города Армавир начали жаловаться на загадочного мужчину в социальных сетях. Не обошлось, конечно, и без видео-сопровождения.

На кадрах видно, что высокий мужчина, полностью обнаженный, стоит среди посетителей реки с огромным бубном, возможно самодельным. С помощью атрибута так называемый шаман пытается провести какие-то обряды и пугает местных жителей.

«Он делает это уже далеко не первый раз. Мы с подругой подгадали время и специально несколько раз приходили туда с биноклем. И видели это своими глазами на другом берегу. Это у него какие-то обряды. Загадочный, конечно, мужчина. Симпатичный, но свою энергию направляет далеко не туда, куда бы следовало, — рассказала одна из местных жительниц.

Пока таинственным шаманом не интересуется полиция, он вызывает недовольства лишь у людей, отдыхающих на территории.

Ранее 5-tv.ru писал, что голая туристка из Германии устроила дебош в храме на Бали.

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