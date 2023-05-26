Перепутала с пляжем: голая туристка из Германии устроила дебош в храме на Бали

После этого в священном месте пришлось провести обряд очищения.

Туристка из Германии перепутала храм на Бали с нудистским пляжем и заявилась в «чем мать родила» на традиционное представление в честь местных богов.

Однако на этом она не остановилась: проскочив мимо охраны, абсолютно голая женщина попыталась присоединиться к религиозному танцу, а потом начала крушить все вокруг.

В результате ей грозит почти три года тюремного заключения. Храму после такого дебоша пришлось провести обряд очищения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что буйный нудист в одном из столичных магазинов бил торговые стеллажи и разбрасывал товары, не реагируя на предупреждения охраны и продавцов.