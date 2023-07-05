Протестующие во Франции начали срывать заседания судов по митингам

Массовые беспорядки во Франции перешли с улиц в здания суда. В ходе протестов силовики задержали более 3,5 тысячи человек.

Больше трети теперь обвиняются в уголовных преступлениях, а именно: в поджогах, грабежах, насилии над полицейскими и многом другом.

Правоохранительные органы почти круглосуточно рассматривают дела. Чтобы снизить нагрузку, власти ввели судебные заседания по упрощенной схеме, но эти слушания пытаются срывать активисты.

Также и семья 17-летнего подростка, смерть которого спровоцировала протесты, собирается нагрузить суд. Сообщается, что они подали жалобу на создателей фонда, организованного в поддержку полицейского, причастного к смерти юноши.

Тем временем выяснилось, что сбор средств для офицера значительно превысил сумму пожертвований для семьи убитого подростка. Люди в поддержку полицейского перечислили около 1,5 миллиона евро, а семье подростка — всего 350 тысяч.