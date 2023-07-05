Песков отреагировал на публикацию СМИ про «предостережения» Си Цзиньпина Путину

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42 0

Песков: публикация про «предостережения» Си Цзиньпина Путину является вымыслом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Российско-китайские переговоры в Москве получились крайне насыщенными, однако вся важная информация о них уже давно была доведена до прессы.

В Кремле назвали вымыслом публикации про «предостережения» председателя КНР Си Цзиньпина главе РФ Владимиру Путину. Опубликованную ранее в газете Financial Times статью прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Авторы издания заявили, что якобы Пекин предупредил Москву о последствиях использования ядерного оружия на Украине. Однако официальный представитель Кремля опроверг данную информацию.

Песков отметил, что он не может подтвердить изложенные в статье тезисы. По его словам, визит Си Цзиньпина в Москву увенчался большим количеством информации, которая четко была донесена до прессы. Кроме того, по итогам встречи российского и китайского лидеров были подписаны документы, в которых также изложены плоды их переговоров.

«Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами», — ответил журналистам пресс-секретарь Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков оценил возможность диверсии на Запорожской АЭС.

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