Движение на Крымском мосту нормализовалось в обе стороны

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Глава крымского Минтранса выехал на место для мониторинга работы досмотровых мероприятий по поручению главы республики.

Движение на Крымском мосту нормализовалось в обе стороны

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Движение на подъезде к Крымскому мосту больше не затруднено. Об этом сообщил региональный министр транспорта Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

По словам главы ведомства, транспортная обстановка была разрешена, очереди отсутствуют по двум направлениям движения водителей. В этом Лукашенко убедился лично, проехав по мосту.

«По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет. <…> Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет», — написал он в личном блоге.

Крымский министр транспорта отметил, что мониторинг за ситуацией в районе продолжается, как и досмотровые мероприятия.

Пробка на подъезде Крымскому мосту со стороны Кубани начала расти 1 июля после установления дополнительных постов досмотра. Сначала ее длина составила пять километров, потом — девять, а после она продолжила расти и достигла 13 километров.

На месте дежурили волонтеры, спасатели и сотрудники местной администрации. Они обеспечивали водолей и пассажиров водой, а также оказывали всю необходимую помощь нуждающимся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как решали на совещании президента Владимира Путина с правительством и губернаторами вопрос о том, что делать с огромными пробками на подъезде к Крымскому мосту.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

16:12
«Принципиально важное значение»: о чем Путин говорил с премьером Армении Пашиняном
16:10
Ушел 15 лет назад: что сегодня происходит на могиле Михаила Танича
16:08
По всей строгости закона: суд решил судьбу Украинской, убившей женщину и ребенка в ДТП
16:02
Доллар превысил 91 рубль впервые с марта прошлого года
16:00
«Физиология неумолима»: почему экс-генпрокурор Украины решил покинуть ряды ВСУ
15:55
Экипаж Ка-52 уничтожил бронетранспортер ВСУ с десантом под Донецком — видео

Сейчас читают

Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
Приготовиться к худшему: эти три знака зодиака могут преследовать несчастья в июле
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео