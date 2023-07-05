Движение на Крымском мосту нормализовалось в обе стороны

Движение на подъезде к Крымскому мосту больше не затруднено. Об этом сообщил региональный министр транспорта Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

По словам главы ведомства, транспортная обстановка была разрешена, очереди отсутствуют по двум направлениям движения водителей. В этом Лукашенко убедился лично, проехав по мосту.

«По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет. <…> Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет», — написал он в личном блоге.

Крымский министр транспорта отметил, что мониторинг за ситуацией в районе продолжается, как и досмотровые мероприятия.

Пробка на подъезде Крымскому мосту со стороны Кубани начала расти 1 июля после установления дополнительных постов досмотра. Сначала ее длина составила пять километров, потом — девять, а после она продолжила расти и достигла 13 километров.

На месте дежурили волонтеры, спасатели и сотрудники местной администрации. Они обеспечивали водолей и пассажиров водой, а также оказывали всю необходимую помощь нуждающимся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как решали на совещании президента Владимира Путина с правительством и губернаторами вопрос о том, что делать с огромными пробками на подъезде к Крымскому мосту.