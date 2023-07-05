Покупайте больше, получайте ничего: как раскрылась схема Самойловой по обману подписчиков

Жена Джигана давно ведет собственный бизнес и называет себя хозяйкой бьюти-империи. Но насколько она честна с теми, кто верит в ее дело?

Блогер Оксана Самойлова, как утверждают некоторые фанаты, попалась на обмане подписчиков. Блог — это то, с помощью чего она продает свою косметическую продукцию, но, как оказалось, делает это не совсем честно.

Как стало известно «112», две подписчицы звезды едва не стали жертвами мошенничества, но вовремя предали дело огласке. Так, Олеся и Анна выиграли новые смартфоны в розыгрыше, суть которого заключалась в том, чтобы купить продукты бренда Самойловой.

Они выполнили все условия и даже написали отзыв после — об этом их попросили менеджеры знаменитости. Только вот подарки после этого им не отправили.

Несколько месяцев девушки не могли получить четкого ответа от представителей Самойловой, поэтому решили наведаться в их офис. Там их сразу ждал сюрприз: на вывеске было название совсем другого косметического бренда, хотя блогер всегда твердила, что ее продукция уникальна и создается за рубежом.

Тем не менее, сотрудники офиса пообещали уладить вопрос с призами. А пиар-менеджер знаменитости заявил, что те могли сами по ошибке не забрать подарки из службы доставки, поэтому их отправили обратно.

На следующий день после визита в офис девушки все-таки получили призы. Несмотря на радость от нового смартфона, они уверены, что смогли добиться своего только благодаря огласке. По их мнению, таких обманутых подписчиков у Самойловой очень много по всей России.

Ранее 5-tv.ru писал, как жена Джигана обманула подписчиков «реальным» лицом.