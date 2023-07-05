В Швеции рассматривают еще три заявки на акции сожжения священных книг

Граждане в деталях распланировали свои провокации — выбрали место, время и тексты, над которыми собираются надругаться.

Шведская полиция получила три новые заявки на разрешение акций сожжения священных книг. Жители страны жаждут побыстрее расправиться с религиозными тексами. Правоохранители рассматривают обращения. Об этом сообщил сайт Local Sweden.

«Еще три заявки на сожжение религиозных книг поданы в полицию», — написано в публикации.

Одна из женщин в своем обращении указала, что хочет сжечь очередной Коран у мечети в Стокгольме и ей это нужно сделать «как можно скорее». Второй мужчина изъявил желание уничтожить священную книгу иудеев — Тору. При этом провести акцию он хочет у Израильского посольства 15 июля. Третий швед тоже уже выбрал дату и место — 12 июля он намерен поджечь религиозные тексы в Хельсингборге.

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают заявки. Как ранее отмечал премьер-министр страны Ульф Кристерссон, такие акции могут быть не уместны, но вполне законны.

Власти Швеции разрешили акцию сожжения Корана 28 июня у главной мечети Стокгольма. Полиция не пересекла провокацию, а, наоборот, обеспечивала безопасность участка перфоманса. Священная книга мусульман была уничтожена в один из главных праздников в Исламе –Курбан- Байрам.

Ранее 5-tv.ru писал, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции.